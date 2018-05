Feestweekend in Persijzer 11 mei 2018

Het verlengd weekend zal in de wijk Persijzer (Zaffelare) niet onopgemerkt voorbijgaan. Het feestcomité organiseert er vier dagen lang activiteiten voor jong en oud - en dat mag letterlijk genomen worden. Centrum van de festiviteiten is de Oudeveldstraat. Gisteren was er al een mountainbikerit en een levend kickertoernooi. Vrijdagavond is er een quiz, zaterdag een eetfestijn en aansluitend optreden van Jason Bradley, en op zondag vertelt Bert Vervaet over de geschiedenis van de wijk. En afsluiten? Met een feest en goedkope drankjes. (OSG)