Feestweek tijdens kermis in Hijfte 30 augustus 2018

De parochie Hijfte in Lochristi viert de hele week feest tijdens de jaarlijkse kermis. De festiviteiten beginnen vrijdagnamiddag (31 augustus), met kinderactiviteiten, barbecue en kermisfuif. Op zaterdag is er de gezinsfietssneukekeltocht, een 'comedy night' en een kunstexpo in zaal 'Hermeline'. Zondag moet de topdag worden met optredens, een rommelmarkt en de ponyjaarmarkt. Ook volgende week staat er heel wat op het menu. De feesten duren tot de wielerwedstrijd aan café 'De Kneut' op volgende week zaterdag. Info op www.lochristi-hijfte.be. (OSG)