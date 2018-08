Feestpaleis na meer dan 90 jaar dicht WOONPROJECT BEHOUDT GEVEL VAN DANSTEMPEL DIDIER VERBAERE

25 augustus 2018

02u30 0 Lochristi Het Feestpaleis in Beervelde opent in september dan toch niet meer de deuren. Na meer dan 90 jaar zwijgen de boxen. De koper, een projectontwikkelaar, wil er een woonproject realiseren. Met behoud van de geklasseerde gevel.

"Na 42 jaar was de rek wat uit ons concept en is het tijd voor een nieuwe stap in ons leven", zegt Patrick Gansbeke, de laatste zaakvoerder en bezieler van het Feestpaleis. Het Feestpaleis in Beervelde is een begrip. Van heinde en ver zakten elke weekend duizenden jongeren af naar het dorp om er te feesten tot in de vroege uren. Vrijgezellen vierden er de laatste wilde nacht van hun jonge leven, verjaardagen gingen er gepaard met vuurwerk en champagne en duizenden jongeren leerden er hun lief kennen.





Bedankje

Na meer dan 90 jaar komt nu een einde aan het feestgedruis. De feestzaal, inclusief brasserie, en de aanpalende grond werden verkocht aan het bouwbedrijf Con-struct uit Lochristi. "Een nieuwe bestemming voor het Feestpaleis. Langs deze weg willen we alle trouwe feestvierders, medewerkers, leveranciers, etc. bedanken voor de fantastische tijden die we hebben meegemaakt", stond gisteren te lezen op de facebookpagina.





Verrassend want enkele weken geleden verzekerde zaakvoerder Patrick Gansbeke nog, na geruchten op sociale media, dat zijn zaak in september gewoon weer open zou gaan. "Het is snel gegaan en alles is te koop voor de juiste prijs. Voor ons was de rek er wat uit. Als je dan een correcte prijs krijgt, dan is de keuze snel gemaakt", bevestigt Patrick de verkoop. Zijn andere evenementen zoals Beervelde Danst of Beervelde Voetbalt blijven wel bestaan. Die werden deze zomer op het domein d'Heyboght georganiseerd.





Con-struct kwam veertien dagen geleden tot een overeenkomst voor de aankoop. Het bedrijf uit Lochristi is gespecialiseerd in renovatie en verbouwingen. "Begin juni kregen we te horen dat de gebouwen misschien te koop waren. En dan is het snel gegaan. We willen nu samen met de diensten Stedenbouw in Lochristi en Monumentenzorg de mogelijkheden bekijken", zegt zaakvoerder Peter Vermeulen van Con-struct. "Alles zit nog in een studie en ontwerpfase, maar we willen hier een aantal nieuwe woongelegenheden creëren. Met behoud van de huidige gevel, want die is beschermd. En die wilden we hoe dan ook behouden, want het is sinds jaar en dag een dorpsgezicht van Beervelde. We hebben al heel wat ervaring met de renovatie van geklasseerde gebouwen of gevels", besluit Peter. Maar er zal dus nooit meer gedanst worden in de Toleindestraat in Beervelde.