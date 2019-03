Fan van duurzame kledij? Volgende week kledingstukken herstellen, ruilen en kopen in ‘t Fazantenhof Sam Ooghe

06 maart 2019

11u01 0 Lochristi Fans van duurzame en eerlijke kledij kunnen volgende week hun hart ophalen in dienstencentrum ‘t Fazantenhof, waar op dinsdagavond 12 maart drie activiteiten op het programma staan.

In het Repair Café - meer info vind je op Facebook - kan je je kledij met kleine gebreken laten herstellen, zodat je kleren nog een tijdje meekunnen. Je kan ook zelf aan de slag, met de hulp van de aanwezige experts. Het Repair Café start om 18.30 uur.

Even later start ook de ‘Swishing’-ruilbeurs voor dameskledij. Vrouwen kunnen er tot 20 uur kleren binnenbrengen die ze niet meer dragen. Voor de kledingstukken krijgen de dames dan enkele punten, waarmee ze later die avond dan kledij van andere deelnemers kunnen 'kopen’. Niet-geruilde kledij wordt gebruikt bij latere evenementen of gedoneerd aan een goed doel. Meer info vind je hier.

Ook Oxfam zal dinsdag in ‘t Fazantencentrum te vinden zijn, met een info- en verkoopstandje over faire textielproducten. “Sjaals, keukenschorten en handtassen zijn slechts een greep uit het aanbod", klinkt het. Het evenement vindt u hier.