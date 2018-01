Erwin Imschoot wordt knap achtste in Africa Race 02u25 0 Joost Custers Erwin Imschoot in zijn bivak. Lochristi Erwin Imschoot en Patrick Van Hyfte zijn in hun Toyota Hilux knap achtste geworden in de voorbije Africa Race.

Autosport

De zege was op zondag 14 januari, na raid van zesduizend kilometer, voor De Fransman Mathieu Serradori en onze landgenoot Fabian Lurquin in een LCR30 buggy.





"De race was echt lang", vertelde Erwin Imschoot bij aankomst. "Met eerst de rotspistes van Marokko en dan de moeilijke, korte duinen in Mauritanië, waarin je makkelijk vastzit als je er één verkeerd neemt. Alles was dus mogelijk. We zijn tevreden met de behaalde plaats in de top tien. Een extra dank gaat uit naar de belangrijkste mannen, namelijk Marc Loeys, Marc van Ocken en Christoph Stroo. Zij verzorgden de asssistentie en telkens weer zorgden ze ervoor dat de wagen perfect werd onderhouden."





Ook de Belgische MAN-trio's van Essers-Cooninx-Lauwers en Govaere-Hillewaere-Helewaut eindigen mooi op een respectievelijke twaalfde en zestiende plaats. De Polaris-buggy van Cromphout-Verhaeren werd 27ste en zo kwamen alle landgenoten aan de finish van deze zware editie van de Africa Race. (JCA)