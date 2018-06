Enorm fileleed na ongeval op E17 26 juni 2018

De avondspits draaide gisterenavond op de E17 in de richting van Antwerpen in de knoop na een ongeval in Beervelde. Drie voertuigen raakten rond 16.20 uur betrokken bij een kop-staartaanrijding, waardoor de linkerrijstrook versperd was. Je moest een half uur extra reistijd rekenen vanaf De Pinte. Rond 17.30 uur was de rijbaan vrij. De ambulance kwam ter plaatse, maar het is voorlopig nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er vielen bij het ongeval. (JEW)