Elke vijf minuten een oproep voor stormschade bij brandweer in Lochristi Sam Ooghe

11 maart 2019

10u25 0 Lochristi De brandweer heeft sinds gisteren al 215 oproepen moeten verwerken voor stormschade in Lochristi. Dat is ongeveer één oproep om de vijf minuten.

Net als de rest van Vlaanderen, werd ook Lochristi zondag getroffen door de zware storm. De gemeente laat maandagvoormiddag weten dat er 215 oproepen binnenkwamen voor schade, of gemiddeld één melding om de vijf minuten. Daaronder ook dringende interventies, zoals de boom die in de Kerkstraat in Zaffelare gevallen was en de weg volledig versperde.

Intussen zijn 150 meldingen verwerkt. Nog 65 oproepen zullen behandeld worden. Maar geen nood: élke melding wordt bekeken en afgehandeld, laat de gemeente weten, al wordt er ten zeerste afgeraden om het noodnummer te bellen.

“Heb je stormschade door de hevige wind van gisteren of vandaag? Bel dan het geactiveerde nummer 1722 of maak gebruik van het e-loket”, klinkt het. “Bel het noodnummer 112 énkel bij dringende en levensbedreigende situaties.”