Elke inwoner van Lochristi een boom? Dit weekend afhaling voor wie reserveerde Sam Ooghe

07 november 2018

11u06 1 Lochristi Voor elke Lochristinaar één gratis boom. De herfststunt van de gemeente is geen grap of goedkope symboliek: wie zich inschreef, kan de boom of plant dit weekend afhalen.

De planten, bomen of struiken kunnen afgehaald worden op vrijdag 9 november (16u-20u) of zaterdag 10 november (8u-16u) aan de parking achter het gemeentehuis. De planten die niet afgehaald worden, zullen nadien wel een plekje krijgen op openbaar domein. Het groen komt er dus sowieso.

De gemeente voorziet meer info via deze link. Het project kwam er omdat er volgens de gemeente in Lochristi nood is aan meer natuur en biodiversiteit. Elk privé-adres kon volledig gratis een boom, klimplant of drie struiken reserveren.