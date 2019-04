Een achtste rijdt te snel op flitsmarathon Wouter Spillebeen

04 april 2019

12u17 0 Lochristi De politiezone Puyenbroeck zette woensdag hun flitswagen op het hele grondgebied in naar aanleiding van de flitsmarathon. In totaal reden 12,7 procent van de gecontroleerde chauffeurs te snel.

De politie controleerde in Lochristi 476 wagens in de Hijftestraat, waar de maximumsnelheid 50 kilometer per uur bedraagt. 169 van hen reden te snel, wat het slechtste resultaat in de zone is. In Moerbeke-Waas stond de flitswagen opgesteld in de Terwestraat, waar ook 50 kilometer per uur toegestaan is. 32 van de 370 chauffeurs reden er te snel. In de Kanaalstraat in Zelzate reden dan weer 104 van de 660 chauffeurs sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur.

In Wachtebeke stelde de politie zich op buiten de bebouwde kom, langs de N449 waar de snelheid beperkt is tot 70 kilometer per uur. Daar was het resultaat procentueel ook het gunstigst: slechts 37 van de 1187 gecontroleerde chauffeurs, ofwel ongeveer drie procent, reden te snel.

