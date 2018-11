Een 24 uren-fietsmarathon voor Nikita: “Haar ster blijft voor altijd branden” Jeffrey Dujardin

29 november 2018

19u45 0 Lochristi In Edugo in Lochristi is sinds 15.30 uur deze namiddag een ster brandend gehouden voor de 16-jarige Nikita Everaert uit Destelbergen die een leerling was van de school en in februari dit jaar overleed bij een tragisch verkeersongeval in Oostakker. De school organiseerde een fietsmarathon die zal 24 uur duurt. De fietsen zijn verbonden met een grote ster, dat zo 24 uur lang blijft branden.

“Om het in één woord te zeggen, wamte.” Zo vat Kathy, de moeder van Nikita het evenement samen. En dat was ook te zien, vriendinnen deelden knuffels uit, de familie van Nikita werd meermaals getroost en vastgepakt. Ook de vader van Nikita was aanwezig, een man van weinig woorden maar hij genoot zichtbaar. Kathy fietste tezamen met de meter van Nikita, Christel, en de broer en zus van Nikita de marathon in gang. Er staan dertig spinningfietsen waarvan er twee verbonden zijn met een ster die een dag lang brandend moet blijven. De familie van Nikita fietste stevig door, de ster brandde fel terwijl de emoties oplaaiden. Het begin van een 24 uren durende emotionele rollercoaster. Dit alles voor het goede doel en ter ere van Nikita. De goede doelen die gekozen zijn de Fietsersbond en vzw Missing You. De vzw is een initiatief voor jongvolwassenen die iemand dichtbij verloren hebben en hierover willen praten met lotgenoten.

“Ik wil voornamelijk Edugo bedanken”, zegt Kathy. “Wat zij hier georganiseerd hebben is ongelofelijk. Mijn eeuwige dank richting hen.” Nikita was een leerling van EDUGO, net zoals haar broer en zus. “Ze zijn zo begripvol”, zegt haar mama. “Zelfs bij lessen van verkeersveiligheid zorgen ze ervoor dat het niet te confronterend is voor haar zus en broer. Deze school is één uit de duizend.” Dat weerspiegelde ook duidelijk in de eerste uren van het feest en fietsmarathon. Leerlingen van Edugo openden het feest met een cover van “Een ster”, van Stan van Samang. Niemand hield het droog. Daarna was het aan ‘The Transpalette Camionettes’, een band die bestaat uit leerkrachten van de school, met aan het drumstel de directeur van de school. Daar houdt het niet op, de hele avond nog staan er concerten gepland. Onder andere Kurt Burgelman komt enkele liedjes spelen. Ook zullen Free Souffriau en de gekende Waldek, Bart Van Avermaet, op de fiets springen voor Nikita. Naast alle feestelijkheden en het fietsen blijft het natuurlijk nog een school, daarom is er een lesmarathon voorzien deze avond, vanaf 22 uur tot 6 uur in de ochtend zullen de zesde en zevende jaren lessen kunnen volgen. Maar liefst 36 leerkrachten zullen lesgeven tijdens de marathon. Onder andere Wouter Bruneel, alias Gunther uit “Zie mij graag”, zal vannacht les komen geven tijdens de lesmarathon. Daarbij konden de leerlingen gesponsord worden, sommigen lieten zich sponsoren tot zelf 150 euro. Wat het opgebrachte bedrag is, is vandaag nog niet duidelijk. Maar het zal een aanzienlijk bedrag zijn, dat is zeker. “Het is al een emotionele rollercoaster geweest”, zegt mama Kathy. “Maar ik ben blij dat Nikita blijft verder leven zo. Haar ster blijft hier nu 24 uur branden, maar we zorgen ervoor dat ze voor altijd blijft branden.”

Voor een mensen die er niet bij kunnen zijn, een vrij bijdrage is altijd welkom op BE 33 9733 5565 1746.