E17 versperd na ongeval met zeven voertuigen 12 juni 2018

02u35 0

De E17 was gisteren rond 13 uur in Beervelde volledig versperd in de richting van Kortrijk na een verkeersongeval met zes auto's en een bestelwagen. De bestelwagen vatte vuur en er ontwikkelde zich een enorme rookpluim die van kilometers ver te zien was. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat de bestelwagen uitbrandde. De auto's werden weggeslingerd naar de linkerrijstrook. Drie personen moesten lichtgewond naar het ziekenhuis. Het ongeval veroorzaakte heel veel verkeershinder. Zo ontstond er een file vanaf Lokeren en moest je rekenen op ruim een uur extra reistijd. Mensen stapten dan maar uit om even de benen te strekken. Ook in de richting van Antwerpen ging het traag vanaf Destelbergen door een kijkfile. Uiteindelijk was de rijbaan vrij rond 14.30 uur. (JEW)