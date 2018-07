Drie gewonden na frontale botsing 05 juli 2018

Twee vrouwen en een man zijn gisterenavond rond 20.15 uur gewond geraakt na een frontale botsing in een bocht in de Dam in Zaffelare. Een vrouwelijke bestuurder die in de richting van Lochristi reed, ging om een nog onduidelijke reden over de volle witte lijn en kwam zo op het tegenovergestelde rijvak terecht. Een koppel dat pas de Dam was opgedraaid en in de richting van Puyenbroeck reed, kon onmogelijk nog de wagen van de vrouw ontwijken. De vrouwelijke passagier zat gekneld in de wagen en moest door de brandweer bevrijd worden. De pompiers moesten hiervoor zelfs het dak van de wagen kapot knippen. De drie slachtoffers zijn uiteindelijk zonder levensgevaar naar het AZ Sint-Lucas overgebracht. Ondanks de trajectcontrole, die een goeie twee maanden geleden in gebruik is genomen omdat er veel te snel gereden werd, doet de Dam zijn beruchte naam als 'dodenweg' weer alle eer aan. De politie sloot de rijbaan in beide richtingen af en het verkeer moest plaatselijk omrijden. De twee wagens waren total loss en moesten getakeld worden. (JEW)