Dieven rijden Delhaize buiten met kar vol champagne en vodka Jeffrey Dujardin

12 januari 2019

18u15 8 Lochristi In de AD Delhaize in de Bosdreef in Lochristi zijn dieven brutaal te werk gegaan. Rond 13.43 uur kwamen twee mannen binnen met een lege kar. Iets later verdwenen ze met een volle kar drank. De uitbater Dany Van Assche deed een oproep op Facebook. “Het is een echte plaag geworden. Ik ben het echt beu.”

“Ik weet dat de politie weinig kan doen, het is een echte plaag. Daarom dat ik het ik het onmiddellijk op Facebook plaatste, om mijn collega’s en zelfs concurrenten te waarschuwen voor deze gasten. Ik ben het echt beu, hopelijk lopen ze vroeg of laat tegen de lamp”, zucht Dany. De twee daders gingen spitsvondig te werk, ze schakelden de antenne van het alarm uit. “Ze deden dit met een zender. Met een soort gsmtoestel”, zegt de uitbater. Erna ging één van de twee mannen binnen zijn winkelkar vullen met vodka en dure flessen champagne, waaronder Veuve Cliquot. “De andere bleef wachten aan de schuifdeuren om ze open te houden. Als de kar gevuld was, ging ze samen terug buiten. Toen mijn drankenchef ineens zag hoeveel vodka er weg was, hebben we de camerabeelden bekeken. Maar toen was het al te laat.” Hoeveel flessen ze mee hebben wist Dany nog niet, “Ik ga ontploffen mocht ik nu beginnen tellen denk ik. Ik laat het even rusten. Wij zullen alvast onze flessen beter beveiligen om zoiets te voorkomen in de toekomst.”

Wie tips heeft kan altijd terecht bij de lokale politie van politiezone Puyenbroeck op het nummer 09/310.33.00