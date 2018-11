Dertien keer gsm achter het stuur bij recente controles Wouter Spillebeen

16 november 2018

15u57 0 Lochristi De politiezone Puyenbroeck heeft bij recente controles dertien chauffeurs betrapt met de gsm achter het stuur in Wachtebeke, Moerbeke en Lochristi.

De verkeersdienst van politiezone Puyenbroeck werd voor een aantal controles bijgestaan door een aspirant-hoofdinspecteur in opleiding. De eerste controle ging door in de Meersstraat in Wachtebeke, waar zes bestuurders op korte tijd betrapt werden met de gsm. Drie chauffeurs droegen geen gordel en een chauffeur was onder invloed van verdovende middelen. Hij moest meteen zijn rijbewijs afgeven.

Openstaande boetes

De tweede controle ging door in de Opperstraat in Moerbeke-Waas. Daar betrapte de politie opnieuw zes chauffeurs die de gsm gebruikten achter het stuur. Een bromfietser viel ook door de mand omdat hij niet in orde was met de verplichte verlichting en omdat zijn maximumsnelheid opgedreven was.

In Lochristi werd nog een chauffeur betrapt met de gsm en was een andere chauffeur onder invloed van alcohol. Langs de Kennedybaan ter hoogte van Zelzate werd nog één chauffeur tegengehouden. Het ging om een man met de Poolse nationaliteit die nog een aantal openstaande boetes moest vereffenen. De passagier bleek ook nog eens cannabis bij te hebben.