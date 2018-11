Dankkaartje voor Dienst 112 Lochristi: “Dankzij jullie optreden kan ons mama goed herstellen” Jeroen Desmecht Sam Ooghe

22 november 2018

14u06 1 Lochristi De hulpverleners van de 112 in Lochristi kregen begin deze week een leuke verrassing in hun postbus. “Bedankt voor de goede zorgen en het juist en vlug handelen”, schrijft de dankbare familie van een 86-jarige vrouw die twee weken geleden een hartinfarct kreeg. “Dankzij jullie kan ons mama goed herstellen.”

Op 10 november moesten de hulpverleners rond de middag uitrukken nadat een vrouw van 86 een hartinfarct kreeg. “We waren direct ter plaatse en konden de vrouw snel naar het ziekenhuis brengen”, zegt diensthoofd Dominiek D’haene. “Daardoor was de schade aan haar hart miniem en kan de vrouw vlot herstellen. Als ambulancier word je soms vergeten omdat je de eerste schakel bent in het hulpverleningsproces. Maar de eerste zorgen zijn enorm belangrijk. Elke minuut is van levensbelang.”

Het kaartje betekent veel voor de hulpdienst. Ze deelden het donderdagmiddag dan ook op hun Facebookpagina. “Dit is de ultieme motivatie voor een ambulancier. Onze mensen zijn 24/7 beschikbaar om uit te rukken. Als ze van dienst zijn, overnachten ze niet thuis, maar in onze wachtpost. Ze slapen dus letterlijk naast hun ambulance. Zo’n persoonlijk dankwoord geeft ons de nodige motivatie om de lat elke dag extra hoog te leggen.”

Volgens D’haene is zo’n kaartje niet uitzonderlijk. Zo krijgt de Dienst 112 van Lochristi wel vaker bedankjes. “De mensen in en rond Lochristi weten ons te appreciëren. Hier in de buurt leeft echt nog een gemeenschapsgevoel. In grote steden leeft dat vaak minder.”