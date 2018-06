Container aan Lidl vat vuur 28 juni 2018

De brandweer van de Zone Centrum is gisterennamiddag om 16 uur uitgerukt voor een brandje in de Palingstraat in Lochristi, bij de Lidl-supermarkt. Omstanders konden zelf het brandje blussen, dat in een container ontstond. Niemand raakte gewond. (OSG)