Chauffeur lichtgewond na buiteling 08 juni 2018

Een autobestuurder is woensdagavond als bij wonder slechts lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval in de Oude Veldstraat in Lochristi. Het slachtoffer ging rond 23.30 uur met zijn wagen over de kop.





Omdat het al vrij laat was, veroorzaakte het ongeval niet zo veel verkeershinder. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan weer vrij te maken. De wagen kon niet meer rijden en moest getakeld worden na het ongeval.





(JEW)