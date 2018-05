CD&V wil positiever jeugdbeleid 31 mei 2018

CD&V heeft een deel van het programma voorgesteld waarmee ze in oktober naar de kiezer trekt. De leuze van de campagne is "Samen de WIJste weg vooruit". CD&V wil meer betrokkenheid met de burgers en wil daarvoor bijvoorbeeld actief inzetten op adviesraden. Een andere verkiezingspeiler is mobiliteit. CD&V belooft de zwakke weggebruikers beter te beschermen, vooral op de N70 in Lochristi en de N449 in Beervelde, traditioneel twee verkeersknelpunten. Ten slotte wil de partij inzetten op een positiever jeugdbeleid, met voldoende inspraak van jeugdverenigingen. Dat er enkele jonge namen op de partijlijst staan, zoals Ase Van De Vijver, past in dat idee. Raadslid Rita De Vylder trekt de lijst. Nu zijn 23 van de 27 namen ingevuld - 19 mensen daarvan zijn nieuw. Binnen een maand is de lijst compleet. (OSG





