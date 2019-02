CD&V wil gemeenteraad livestreamen op Facebook: “Laten we het gemeentehuis naar de mensen thuis brengen” Sam Ooghe

26 februari 2019

08u45 0 Lochristi Zend de gemeenteraad uit via een stream op Facebook, zodat iedereen uit Lochristi de debatten live mee kan volgen. Dat is het voorstel van Ase Van de Vijver van CD&V. Het gemeentebestuur belooft niets, maar zal alvast het kostenplaatje bekijken.

“We vragen om een programmapunt op te nemen van alle partijen hier: burgerparticipatie- en betrokkenheid”, opende Van de Vijver haar betoog, gisteren tijdens de raadszitting. “Dat de meeste mensen niet naar hier komen, is geen blijk van desinteresse. Naast alle tijd voor het werk, de vrije tijd en het gezin, blijft er niet veel meer over, ook niet om uit de zetel naar de gemeenteraad te komen. Laat de mensen dus niet naar hier komen, maar ga zélf naar hen toe.” Dat kan volgens Van de Vijver via een Facebook Livestream. “Ook Sint-Truiden, Gent, Antwerpen, Mechelen en Diest doen het al. Duur hoeft het niet te zijn: de app is gratis, en professioneel materiaal hoeft niet meer dan 1.000 euro te kosten.”

Het bestuur, dat de vraag eerder al in overweging nam, heeft zijn twijfels. “Er bestaan al heel wat communicatiekanalen”, aldus burgemeester Yves Deswaene (Open Vld). “Recent nog begonnen we met de audio-opnames. Wel zullen we bekijken wat financieel mogelijk is. Maar we namen contact op met de gemeente Diest. Daar werd gewerkt met een professionele dienst. Het heeft ze in totaliteit 42.000 euro gekost, met een jaarlijkse kost erbij van 1.400 euro.” Schepen Sandro Di Nunzio sloot zich aan bij het discours van zijn burgemeester. “We bekijken het - maar ik weet niet of dit de prioritaire investering moet zijn, als je kijkt waar we de komende tijd nog voor staan.”

Vlaams Belang en Groen-sp.a verklaarden zich akkoord met het voorstel om de raad uit te zenden, maar wel via een webstek op de site van de gemeente - niet via Facebook dus.