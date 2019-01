CD&V Lochristi reikt ‘Oranje Ei 2018’ uit op nieuwjaarsreceptie Sam Ooghe

10 januari 2019

CD&V Lochristi houdt op vrijdag 25 januari de traditionele nieuwjaarsreceptie van de lokale afdeling. Een geëngageerde vereniging of speciaal persoon krijgt er die avond ook het 'Oranje Ei' overhandigd.

De receptie zal plaatsvinden in De Kring in Zeveneken, vanaf 19u30. Federaal volksvertegenwoordiger Kris Van Peteghem zal present tekenen en een speech geven.

Opvallend is nog de uitreiking van het ‘Oranje Ei’, een struisvogelei voor een persoon of vereniging die zich speciaal inzette in of voor Lochristi in 2018. De winnaars steken, aldus CD&V, hun kop niet in het zand, in tegenstelling tot de struisvogel. Vorig jaar ging het ei naar vzw Humain en de vrijwilligers van Lodepot. Dat project zamelde in 2017 kledij en voedsel in voor de vluchtelingen in Calais. Evenementenradio VROB won de prijs voor 2016.