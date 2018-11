CD&V dringt aan voor herinrichting speelpleintje Volkshaardwijk Sam Ooghe

27 november 2018

09u15 0 Lochristi CD&V heeft tijdens de gemeenteraad aangedrongen op de herinrichting van het speelpleintje in de Volkshaardwijk, in Kapelleken. Bevoegd schepen Hervé Stevens (Open Vld) benadrukte dat het pleintje in 2019 bekeken zal worden.

De vraag kwam gisteren van raadslid Danny Den Hert. “Anderhalf jaar geleden, meer bepaald in het voorjaar van 2017, heb ik in de hoedanigheid van voorzitter van Beweging.Net Lochristi in samenwerking met de directie van CVBA SO Volkshaard, een bewonersparticipatie opgestart. De bedoeling is om te luisteren naar de wensen en grieven van de huurders van de sociale woningen in de wijk Kapelleken.”

Eén groot punt kwam uit de bus: de herinrichting van de het speelpleintje. “Want buiten wat rondfietsen en wat voetballen kunnen de kinderen en vooral de kleinkinderen er niet meer terecht”, aldus Den Hert. Het raadslid wilde met zijn tussenkomst “uitdrukkelijk” vragen aan schepen Stevens of zijn opvolger, om werk te maken van de herinrichting.

2019

“Een terechte vraag”, was het antwoord van schepen Stevens. “Ik ben u niet vergeten. Het wordt bekeken in 2019. De Jeugddienst, de uitvoeringsdienst en de betrokken schepenen komen elk kalenderjaar samen om de buurtpleintjes aan te pakken. Normaal gezien zit het speelpleintje van Kapelleken ertussen. Ik geef het zeker mee aan mijn opvolger”, aldus Stevens, die na dit kalenderjaar op pensioen gaat. “Maar er zijn veel pleintjes die we moeten aanpakken.” Stevens gaf nog mee dat ook het pleintje van Hijfte bekeken wordt.