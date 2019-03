C&A schenkt 16.500 euro aan Koester Lochristi Sam Ooghe

13 maart 2019

17u23 0 Lochristi Kledingmerk C&A schenkt 16.500 euro aan Koester Lochristi, dat intussen al meer dan 11 jaar werkt ten voordele van het thuiszorgproject ‘Koester’ van het Kinderkankerfonds.

C&A schenkt al enkele jaren geld aan goede doel, maar selecteerde dit jaar voor het eerst over heel België en Luxemburger tien lokale projecten voor een schenking van 16.500 euro. Dat gebeurde per district. Voor de Gentse regio koos C&A voor Koester Lochristi. Dat begon meer dan tien jaar geleden als een klein eetfestijn, maar is uitgegroeid tot een stevig project dat geld inzamelt voor het ‘Koesterproject’ van het Kinderkankerfonds.

“We hebben allemaal wel een kennis, vriend of familielid dat geconfronteerd wordt met kanker en weten dus allemaal hoe ingrijpend deze ziekte kan zijn”, zegt Eva Van Elst van C&A. “Worden kinderen getroffen, dan doet het ons extra veel pijn. We zijn dan ook fier om Koester Lochristi en zo ook het Kinderkankerfonds te kunnen steunen.” C&A stort het geld zodat Koester Lochristi haar werking uit kan breiden, klinkt het. Zo kan er structureel meer geld verzameld worden voor het Kinderkankerfonds.