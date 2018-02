Buurt heeft gelijk: 43% van bestuurders te snel in Zeveneken-Dorp 16 februari 2018

02u27 0 Lochristi Bij een snelheidscontrole op de N70 in Zeveneken-Dorp reed maar liefst 43 procent van de bestuurders te snel. Enkele snelheidsduivels gingen boven de 100 per uur in de bebouwde kom. Na augustus moet dat voorbij zijn: dan begint de herinrichting die de snelheid moet inperken.

De cijfers die de politie van zone Puyenbroeck gisteren verspreidde, waren hallucinant: op de 1.047 gecontroleerde voertuigen op de N70 in Zeveneken-Dorp, overschreden er 448 de limiet van 50 km/u. Iets minder dan de helft van de bestuurders, dus. Enkele bestuurders gingen boven de 100 per uur, één van hen reed zelfs 107 km/u. In de bebouwde kom in Zeveneken liggen de snelheden vaak te hoog, maar deze cijfers zijn uitzonderlijk. "Enkele burgers, maar ook onze volgers op Facebook, maakten ons er attent op dat tussen zes en acht uur 's avonds sneller gereden wordt op die plaats", zegt commissaris Ellen De Ruyck. "Dat is tijdens de ploegenwissel, als we minder controleren. Woensdag hebben we net op dat moment de snelheid gemeten."





Rijvak minder

Voor de buurt komen de cijfers niet als een verrassing. "De auto's vliegen hier voorbij. Je kan hier nauwelijks oversteken, zeker niet om zes uur", zegt Albert, die al jarenlang in Zeveneken-Dorp woont, terwijl hij naar zijn overbuur wijst. "Viviane zal dat kunnen beamen." De vrouw komt aangereden, keurig met 50 km/u. Ze wordt voorbijgeraasd, andere bestuurders claxonneren. "Dat is de gewone gang van zaken. Er is ons verandering beloofd, maar die zie ik niet."





Toch komt die eraan. "In augustus starten de wegenwerken", zegt schepen van openbare werken Jean-Pierre Raman (Open Vld). "Nu zijn er in elke richting twee rijvakken, maar dat wordt beperkt tot één rijvak per richting. In de vrijgekomen ruimte komen extra parkeerplaatsen en bomen. Een rotonde moet ook veel oplossen." (OSG)