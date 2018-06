Burgemeester Deswaene en Open Vld hebben lijst (bijna) af 21 juni 2018

De partij van burgemeester Yves Deswaene, Open Vld, heeft het grootste deel van de lijst bekendgemaakt waarmee het in oktober naar de verkiezingen trekt.

De burgemeester is zoals eerder aangekondigd de lijsttrekker. Hij is al de burgervader van de Lochristinaren sinds 2001 en gaat in het najaar voor zijn vierde sjerp. Op nummer twee staat schepen Marie-Claire Van Nieuwenhuyse. De bedoeling van de liberalen is vooral om de absolute meerderheid, die ze nu met 17 van de 27 zetels hebben, te handhaven.





Open Vld wil de Lochristinaren ook informeren over de voorbije zes jaar. Daarvoor deelt het de komende weken liefst 10.200 brochures uit die een overzicht geven van de belangrijkste realisaties van het stadsbestuur. "In 2012 kregen we het vertrouwen met 15 topprioriteiten. Daarvan realiseerden we er 13", zo luidt het rapport dat de partij voor zichzelf maakte. De brochure verwijst onder meer naar het Lokaal Diensten Centrum, het nieuwe politiekantoor en de uitbreiding van de sporthal in Zaffelare. Ook de afbraak van Uyttenhove en de vele nieuwe fietspaden krijgen aandacht. In september kijkt de partij van Deswaene vooruit: dan stellen ze de belangrijkste verkiezingspunten voor aan de kiezer. (OSG)