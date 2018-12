Boom valt op wagen in Lochristi: chauffeur kan erger voorkomen Jeffrey Dujardin

21 december 2018

16u23 0 Lochristi De hevige rukwinden hebben in Beervelde, bij Lochristi, toch hun tol geëist. Daar waaide vrijdagmiddag iets na 13 uur een boom om op de Beerveldse Baan, die terecht kwam op een wagen.

Voor een koppeltje in de wagen liep het deze middag goed af, nadat een boom omwaaide op de Beervelde Baan in Beervelde. Door de hevige rukwinden viel de boom op hun auto en versperde de rijbaan. Er vielen geen gewonden maar de auto raakte wel beschadigd. Er was wel hinder, de rijbaan was in beide richtingen afgesloten. De brandweer kwam ter plaatse om de boom in stukken te zagen, rond 14 uur was de rijbaan terug vrij in beide richtingen.