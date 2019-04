Binnenkort wonen in het Feestpaleis



Gebouw wordt gered, maar krijgt commerciële en woonfunctie Sabine Van Damme

01 april 2019

14u02 0 Lochristi Het bekende Feestpaleis in Beervelde is verkocht. Het gebouw stond sinds de voorbije zomer leeg. Het heeft geen toekomst meer als feestzaal, maar zal worden omgevormd tot winkel of restaurant, met achteraan woningen. Ook op de voormalige parking komen woningen. Het goede nieuws: de voorgevel en de structuur van het Feestpaleis blijven behouden. En er is nog een nostalgisch afscheidsweekend eind april.

Het Feestpaleis in Beervelde was in zijn glorietijd bekend in gans Oost-Vlaanderen en zelfs daarbuiten. Menige jongeling vond er een lief. Of meerdere. Het Feestpaleis – soms ook smalend het Boerenpaleis genoemd – ontstond al in 1924. De familie De Lat uit Moerbeke liet het pand optrekken in art deco-stijl. Doorheen de jaren heeft het Feestpaleis – dat altijd al zo heette – verschillende functies gehad. Het was een danszaal, een cinema, theaterzaal, boksclub en zelfs zaal voor openbare verkopingen en handelsbeurzen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het Feestpaleis zelfs bezet door de Duitsers. In die periode werd er ook een café bijgebouwd. Vanaf de jaren ’60 vinden de Vlaamse artiesten de weg naar Beervelde, van Bobbejaan Schoepen tot Willy Sommers, ze hebben er allemaal gestaan. In de jaren ‘80 en ’90 wordt fors geïnvesteerd, en wordt het Feestpaleis een van de bekendste discotheken van de streek. Maar in februari 2001 legt een brand bijna het hele gebouw in de as. In oktober datzelfde jaar heropent het Feestpaleis, maar het werd nooit meer zo groots als het was. De laatste jaren was het nog wel open, maar sinds vorige zomer niet meer. (Lees verder onder de foto)

Peter Vermeulen van de firma Con-Struct uit Lochristi heeft het Feestpaleis nu gekocht. “En niet alleen het Feestpaleis zelf, ook de omliggende braakliggende grond én de parking aan de overkant van de Feestzaal”, zegt hij. En Vermeulen heeft grootse plannen met het pand. Dat was vroeger beschermd erfgoed, maar die bescherming is helemaal opgeheven. Onroerend Erfgoed Vlaanderen besliste na een plaatsbezoek dat er na de brand nog te weinig overbleef van het oorspronkelijke pand, en dat het na 17 jaar niet meer realistisch was te eisen dat het in zijn oorspronkelijke staat zou worden hersteld. Zeker van de gedecoreerde binnenzijde en de muurschilderingen daar ontbreekt voldoende beeldmateriaal om dat te kunnen doen. (Lees verder onder de foto)

Daarom kan Vermeulen met het Feestpaleis aanvangen wat hij wil. “Maar ik heb beslist de oorspronkelijke gevel, met drie ingewerkte maskers, te behouden zoals hij is”, zegt hij. “Die gevel was een beschermd monument in de ogen van Erfgoed Vlaanderen, maar is dat ook in de ogen van elke Beerveldenaar. Daar wil ik respect voor hebben. Ook aan de binnenzijde zal ik zoveel mogelijk van de oorspronkelijke structuren bewaren. Mijn bedoeling is om vooraan in het Feestpaleis zelf een commerciële ruimte te maken. Waar nu de inkom van de feestzaal en de eetzaal van de vroegere taverne is, willen we het gebouw open werken tot onder de originele asymmetrische polonceau-spanten. Die zijn gelukkig bewaard gebleven na de brand. In die ruimte kan dan een winkel of een restaurant in komen. Achteraan, in de bestaande bakstenen constructie van de feestzaal met toneeloren, wil appartementen voorzien. De originele constructie zal ook daar bewaard blijven.”

Op het vroegere parkeerterrein langs de Beerveldsebaan wil Vermeulen Bijna-Energie-Neutrale woningen zetten, en aan de kant van de Toleindestraat, rechts van het Feestpaleis, komen nieuwbouwappartementen. Het ontwerp van de appartementen is een moderne weerspiegeling van het overliggende schoolgebouw, nog zo’n monument in Beervelde. In de binnenzone van de appartementen in het Feestpaleis en de nieuwbouwappartementen wordt voldoende parking voorzien, maar er is ook ruimte voor privé-tuintjes, die samen een groene buffer zullen vormen. Qua doelpubliek mikt Vermeulen zowel op gezinnen die een woning met tuin zoeken, als jonge starters, als alleenstaande ouders en gepensioneerden. Het moet dus betaalbaar blijven. (Lees verder onder de foto)

Alle plannen van Con-Struct zijn voorlopig onder voorbehoud, want er moet nog een resem vergunningen worden aangevraagd. Toch stelt Vermeulen een vrij strakke planning voorop. “Ik hoop tegen eind dit jaar toch te kunnen starten. En als dat lukt, wil ik tegen eind 2020 klaar zijn met het hele project.”

In het Erfgoedweekend van 26, 27 en 28 april wordt nog een heus afscheidsweekend voor en in het Feestpaleis georganiseerd, met activiteiten voor kinderen, maar evengoed met nostalgische praatsessie voor al wie ooit zijn levenspartner vond in de bekende danstempel. Het programma voor dat weekend staat op www.erfgoedviersprong.be.