Bijna een op drie rijdt te snel in Veldstraat Wouter Spillebeen

17 januari 2019

14u54 0 Lochristi De politiezone Puyenbroeck heeft woensdag op verschillende plaatsen in de regio snelheidscontroles uitgevoerd. In de Veldstraat in Hijfte, Lochristi scoren chauffeurs het slechtst.

In de Veldstraat reden maar liefst 50 van de 165 chauffeurs te snel. Het flitstoestel stond opgesteld ter hoogte van huisnummer 21 in de bebouwde kom, verduidelijkt de politie. Daar is de straat tamelijk recht, wat chauffeurs kan uitnodigen om sneller te gaan rijden.

In de Rechtstraat in Lochristi zijn de cijfers iets beter. Daar Werden 59 van de 437 gecontroleerde voertuigen geflitst. De politie schreef ook drie waarschuwingen uit voor andere verkeersinbreuken.

In Moerbeke controleerde de politie in de Terweststraat 409 wagens. 29 chauffeurs reden te snel. De politie betrapte ook een bestuurder die onder invloed van verdovende middelen achter het stuur zat. Hij moest zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren.