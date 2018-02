Bestuurder riskeert zes maanden cel voor dodelijk ongeval 07 februari 2018

02u40 0 Lochristi Een 28-jarige man uit Lochristi riskeert zes maanden cel, 3.000 euro boete en 18 maanden rijverbod voor het dodelijk ongeval dat hij op 25 november 2016 veroorzaakt had in de Hijftestraat in Lochristi. Slachtoffer Alain Gillot droeg geen gordel en de advocaat van Kim G. legt de fout van het overlijden bij het slachtoffer.

Kim G. had na een werkje samen met Alain Gillot (59) een bacardi en drie pintjes gedronken en was op weg naar zijn vriendin, die hij zou ophalen van haar werk. Volgens de verkeersdeskundige en enkele ooggetuigen reed G. veel te snel in een bocht in de Hijftestraat. "Hij verloor de controle over het stuur en belandde bijna in de berm. Hij kon nog net op tijd bijsturen en belandde zo op het andere rijvak", vertelde procureur Ann Flaveau. Op die manier botste hij tegen een andere wagen. Alain, die als passagier meereed, overleed. Kim G. liep een schedeltrauma op en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Ook de bestuurder van het aangereden voertuig vocht voor zijn leven.





1,45 promille

Drie uur na het ongeval namen de dokters bloed af van de bestuurder in het ziekenhuis. Daaruit bleek dat hij 1,45 promille alcohol in zijn bloed had. "Van het ongeval herinner ik me niets meer", vertelde G. gisteren in de rechtbank. "Ik weet dat we niet veel gedronken hadden. Dit ongeval, en zekere deze afloop, heb ik niet gewild." Zijn advocaat pleitte dat het vaststaat dat hij te snel had gereden, maar dat een inhaalmanoeuvre van een ander voertuig het manoeuvre van zijn cliënt kon verklaren. "Hij heeft schuld aan de verwondingen van de andere bestuurder. Maar zowel mijn cliënt als het overleden slachtoffer droegen geen gordel. Als hij een gordel had gedragen was hij mogelijk niet overleden. Zonder die fout zou de dood zich niet hebben voor gedaan." Uitspraak op 13 maart.





(JEW)