Autodieven op zoek naar BMW's 08 maart 2018

Autodieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken in meerdere wagens in Lochristi. Volgens de politie viseerden de dieven vooral voertuigen van het merk BMW. "Ramen werden verbrijzeld en de middenconsole werd telkens verwijderd uit het voertuig", schrijft de politie in een persbericht. De dieven sloegen toe in de Fazantenstraat, het Ganzenhof, het Kievithof en de Ooievaarsweg. De politie vermoedt dat er nog meer slachtoffers zijn dan al gemeld werden. Ze vraagt om zeker aangifte te doen bij de politie, in het belang van verder onderzoek. De politie lanceert nog een oproep: "Was u getuige van verdachte handelingen of personen dinsdagnacht? Beschikt u over bewakingscamera's? Contacteer ons!" Dat kan via het onthaalnummer 09/310.33.00.





(OSG)