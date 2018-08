Auto belandt op dak: bestuurster ongedeerd 11 augustus 2018

In de Lichtelarestraat in Lochristi is gisterochtend rond 10 uur een wagen op zijn dak beland. Een oudere vrouw had haar bocht te scherp genomen en reed op enkele betonblokken in. De wagen kwam tot stilstand op zijn dak. "De bestuurster raakte met haar rechterwiel de betonblokken en ging zo overkop", zegt Willem, die getuige was van het ongeval. "We zijn met z'n drieën richting de wagen gelopen en hebben haar via het open raam aan de passagierskant er kunnen uithalen." De vrouw kwam er zonder verwondingen vanaf. Haar wagen moest getakeld worden, wat enige tijd in beslag nam. Er was dan ook voor meer dan een uur hinder op de baan. (DJG)