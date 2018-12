Annick (55) bestolen terwijl ze op Kerstmis graf van man bezocht: “Onmenselijk is het” In haar handtas zat haar gsm, waarop de laatste foto’s van haar man stonden Jeffrey Dujardin

27 december 2018

12u03 1 Lochristi De 55-jarige Annick Debbaut uit Zaffelare kreeg op Kerstmis een zware klap te verwerken. Ze ging met haar vriendin een bezoekje brengen op het kerkhof in Lochristi bij ‘Patje’, haar man die in september overleed. Terwijl ze bij het graf stonden, kropen dieven in haar auto en stalen hun handtassen, met daarin ook de laatste foto’s van haar man. “Onmenselijk is het, hoe kan je zoiets doen?”

“Ik kan het nog altijd niet vatten”, zegt Annick (55). Zij en haar vriendin gingen rond 10.15 uur op Kerstmis een bezoekje brengen aan het graf van haar echtgenoot Patrick. “Ik heb hem in september moeten afstaan. Ik woon amper vijf minuten van het kerkhof in Lochristi en ik kom dagelijks hem bezoeken.” Doordat de vriendin van Annick mindervalide is en met krukken loopt, besloot ze tot bij het graf te rijden. Zodat het niet ver stappen was. “Mijn wagen stond nog geen vijftien meter van het graf van ‘Patje’. Kort nadat wij uitstapten kwam er nog een wagen opgereden, een rode jeep”, zegt Annick. De jeep parkeerde zich achter de wagen van Annick, “Ik vond dat niet vreemd, ik had die wagen en die twee mensen al enkele keren gezien.” Een oudere man met een pet op en man van rond de dertig jaar met een fysieke beperking stapten uit en reden kort erna terug weg. “Ik gaf er weinig aandacht aan”, zegt Annick. “Tenslotte sta je daar met je verdriet.” In de wagen van Annick lagen twee handtassen, een rode van haar vriendin aan de passagierszetel en een zwarte die verstopt onder de bestuurderszetel lag.

Gsm met laatste foto’s

Na hun bezoek aan het graf van Patrick besloten ze naar huis te rijden. Alles leek normaal tot ze thuis kwamen. “Ik wou onze handtassen meenemen naar binnen maar ze waren verdwenen.” Waarschijnlijk zijn de handtassen gestolen terwijl Annick en haar vriendin vijftien meter verder bij het graf stonden. “Wie doet nu zoiets op een kerkhof? Wat voor onmens moet je zijn daarvoor”, vraagt Annick zich af met tranen in de ogen. “Ja, mijn auto was niet op slot, omdat ik amper enkele meter verder stond. Wie denkt nu ook dat hij bestolen zal worden op zo’n plek?” Het is de zoveelste klap voor Annick die een zwaar jaar had, “Mijn hondje stierf, mijn moeder verloor ik in juli, dan stierf mijn man in september en nu dit.” In haar handtas zat ook iets met een grote emotionele waarde, “Op mijn gsm stonden foto’s van mijn man, het waren zijn laatste dagen thuis. Het doet zo’n pijn dat ik die nu kwijt ben. Het geld maakt me niks uit, ik hoop gewoon dat de dief een hart heeft en mijn gsm teruggeeft.”

Vierde diefstal

Spijtig genoeg is Annick niet de eerste die bestolen is op het kerkhof in Lochristi, het is ondertussen de vierde diefstal in drie maanden tijd. “Er moet iets gedaan worden”, zet Annick. “Gewoon een werkende bewakingscamera die gericht staat op de parking zou al wonderen doen.” De lokale politie van politiezone Puyenbroeck is een onderzoek gestart en zal de beelden van de ANPR-camera’s opvragen.

Heeft u tips over de rode jeep of de twee inzittenden, een oudere man en man rond de 30 jaar met fysieke beperking? Dan kan u contact opnemen met de lokale politie van politiezone Regio Puyenbroeck op het nummer 09/310.33.00 of via het meldpunt.