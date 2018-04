Alle pleinen gesloopt, TC Zaffelare bouwt zelf tennishal 04 april 2018

TC Zaffelare heeft afgelopen weekend zijn nieuwe tennishal ingehuldigd. De gemeente Lochristi droeg financieel haar steentje bij. "Het is een droom die werkelijkheid wordt", zegt Gilbert Van Hoorebeke (70), die de tennisclub al 20 jaar leidt met partner Suzy De Poorter. TC Zaffelare kwam in de problemen omdat de mogelijkheden voor indoortennis wegvielen. Het complex Uyttenhove werd gesloopt en sportaccomodatie Catalpa gaf haar tennisterreinen op. Daarom moest de vereniging zélf voor een tennishal zorgen. "Lang leek dat onmogelijk", vertelt Van Hoorebeke. "Maar dankzij de steun van de gemeente is het toch gelukt. In november namen we de hal in gebruik, dit weekend volgde de officiële inhuldiging." Het totale kostenplaatje bedroeg 215.000 euro. De hal is 7,20 meter hoog, en in de zomer kunnen de wanden opgerold worden. De 140 leden van TC Zaffelare kunnen nu het hele jaar door terecht in de Kapiteinsstraat. (OSG)