Al zes jaar korpschef, maar nu pas ingezworen: “Mijn inspanningen worden gewaardeerd” Wouter Spillebeen

08 april 2019

14u26 5 Lochristi Na zes jaar als waarnemend korpschef de eindverantwoordelijkheid van de politiezone Regio Puyenbroeck te hebben gedragen, is hoofdcommissaris Koen Van Poucke nu officieel ingezworen. “Ik heb jarenlang alles gegeven. Het is leuk om te zien dat het gewaardeerd wordt”, reageert de korpschef, die voor zijn eerste ambtstermijn van vijf jaar meteen grote plannen heeft.

“Eigenlijk blijf ik hetzelfde werk doen met de verantwoordelijkheden en de locatie waar ik al mee vertrouwd ben, maar dan met een extra gevoel van zekerheid”, zegt hoofdcommissaris Koen Van Poucke. Zes jaar geleden werd hij, toen hij nog commissaris en directeur operaties was bij de zone, gevraagd om tijdelijk de rol van korpschef op zich te nemen. “Toen besefte ik nog niet welke impact dat zou hebben op mijn privéleven. Een voor een vielen mijn hobby’s weg.”

Van Poucke wilde zelfs in die tijdelijke rol meteen zijn stempel drukken op de politiezone. “Ik wist wat er bijgestuurd moest worden, maar ik had in mijn oude functie nog niet de mogelijkheden en de macht om dat te doen. Dus het eerste wat ik gedaan heb, zijn reorganisaties. Ik heb nooit geredeneerd dat ik slechts een waarnemende korpschef was. Ik heb meteen met de volledige bevoegdheid beslissingen genomen en het schip gekeerd waar nodig.”

De functie zou uiteindelijk zes jaar lang een waarnemende functie blijven. “In het begin voldeed ik trouwens nog niet volledig aan alle wettelijke voorwaarden die verbonden zijn aan het ambt van korpschef. Ik was dan ook verheugd dat het mandaat door het politiecollege en de politieraad vacant werd verklaard wanneer ik aan de voorwaarden voldeed om zelf te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure”, verklaart Van Poucke. “Het is niet te onderschatten als je een nationale vacature ziet verschijnen voor je eigen job.”

Vertrouwen over partijgrenzen heen

De selectieprocedure was niet mals. “Ook al voerde ik de functie al zes jaar uit, toch diende ik nog voor de examencommissie te verschijnen net zoals dit het geval is voor elke mandaathouder. De examenjury is ondermeer samengesteld door de procureur des Konings, de gouverneur, de burgemeester-voorzitter van het politiecollege, de Inspecteur-Generaal van de Algemene Inspectie (AIG), een bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie, een politie-expert en een korpschef. Zij hebben me op de rooster gelegd.”

“Met hun positief advies onder de arm, diende de politieraad me tenslotte nog voor te dragen bij de Minister van Binnenlandse Zaken om bij Koninklijk Besluit aangewezen te kunnen worden. Uiteindelijk heeft iedereen me unaniem gesteund. Dat geeft een goed gevoel, om te weten dat er vertrouwen geschonken wordt over de partijgrenzen heen. Uiteindelijk werken wel allemaal rond hetzelfde doel, namelijk de veiligheid van onze 50.000 inwoners. Het is goed om te zien dat de inspanningen gewaardeerd worden.”

De verwezenlijkingen van Van Poucke zijn duidelijk zichtbaar in het straatbeeld. Hij overtuigde de vier gemeentes om een netwerk van ANPR-camera’s te installeren en realiseerde onder zijn beleid op korte termijn een nieuw hoofdcommissariaat in Lochristi. “Veel politiemedewerkers waren al het geloof verloren dat het nieuwe gebouw er ooit zou komen. Pas toen de tijdelijke containers geplaatst werden, zagen sommigen dat er echt schot in de zaak kwam”, aldus Van Poucke.

Meer slagkracht

Tijdens de eerste ambtstermijn van vijf jaar staat ook heel wat gepland. Zo wordt er gewerkt aan een nieuw zonaal veiligheidsplan waarin ondermeer een grotere nadruk komt op onder andere cybercrime en oplichtingen via internet. “Vanaf juli 2019 komt er ook een onthaal op afspraak”, gaat Van Poucke verder. “Net zoals bij de huisarts of een advocaat zal het mogelijk zijn om via internet of telefonisch een afspraak vast te leggen. Zo moeten burgers geen uur aan het onthaal wachten om bijvoorbeeld een verlies van hun identiteitskaart aan te geven. Zodra de afspraak vastgelegd wordt, krijgt de burger een gepersonaliseerde mail met een overzicht van de documenten die ze best meenemen. En een politiemedewerker die even geen afspraken heeft, kan zo ook makkelijker andere taken verrichten of op het terrein gaan. Natuurlijk blijven dringende feiten de verantwoordelijkheid van de interventiediensten die via het noodnummer 101 opgeroepen kunnen worden. Met de invoering van dit systeem wensen we meer kwaliteit te bieden aan de inwoners. We zullen hier binnenkort over communiceren via onder andere de gemeentelijke infobladen.”

Van Poucke blijft zijn functie net als vanouds uitvoeren, maar dat betekent niet dat de benoeming geen voordelen meedraagt. Naast de zekerheid voor de hoofdcommissaris, heeft hij nu ook wat meer slagkracht om de politiezone op officiële fora te vertegenwoordigen. Voor de toekomst zijn er nog tal van uitdagingen zoals een intensievere samenwerking tussen de politiezones. “Mocht dat binnenkort in een stroomversnelling komen, dan ben ik beter gewapend om op hetzelfde niveau mee te discussiëren”, volgens Van Poucke.