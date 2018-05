Al tien namen op lijst Groen-sp.a 04 mei 2018

Jawel, er is nog een linkse optie in Lochristi. In de huidige gemeenteraad zetelen Open Vld, CD&V en N-VA. Groen en sp.a haalden elk afzonderlijk de kiesdrempel niet. Voor de verkiezingen in oktober zullen de twee partijen in kartel opkomen. Op de lijst staan al tien namen, aangevoerd door Hilde Van Laere (Groen), een onderwijzeres uit Zaffelare. Op plaats twee staat project manager Dimitri Van Den Bossche (sp.a). Dat Van Laere de lijst trekt, is opvallend: ook N-VA (Eva Paelinck) en CD&V (Rita De Vylder) gaan in oktober voor een vrouwelijke lijsttrekker. Momenteel is de enige verplichting om evenveel mannen als vrouwen te tellen op de volledige lijst, en om op plaats één en twee personen van een verschillend geslacht te kiezen. In Lochristi is één derde van de gemeenteraadsleden vrouw. (OSG)