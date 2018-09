Afscheid van superheld Bram (15) in overvolle aula 03 september 2018

02u26 0

Honderden en honderden familieleden, vrienden en kennissen, namen zaterdagochtend afscheid van 'superheld' Bram Bogaert (15) in een bomvolle aula van crematorium Westlede in Lochristi. De jongeman uit Merelbeke overleed vorige zondag na een val met zijn Reno (een quad buggy). Zjn ouders doneerden zijn organen zodat hun zoon een nieuw leven schenkt aan vier anderen. Tientallen bloemstukken flankeerden de kist waarop de knuffelbeer van zus Charlotte, haar dierbaarste bezit, lag. "Wie zal mij nu verdedigen als ik ruzie maak", vroeg ze zich af. Ze keek nog eens terug op de mooie laatste vakantie in Italië. De ontroostbare ouders Didier en Annick hadden het over hun dierenvriend, hun creatieve fotograaf, hun actieve zoon. "Vanaf de eerste dag was je één brok energie. We gaan je ongelooflijk missen", klonk het in hun afscheidsbrief. Pépé Koen noemde hem zijn partner in crime. "Je rode crossbrommer staat stil te wachten op jou". Vandaag zal Bram ook in het Scheppers Instituut in Wetteren gemist worden. Hij zou er aan zijn 4de jaar mechanica beginnen. "Maandag zullen we allen aan je denken. Aan je guitige blik en je fratsen in de klas", getuigde juf Leen. Aan het einde werd een oproep om geld te doneren voor dierenasiel Animal Trust massaal opgevolgd. (DVL)