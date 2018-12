36-jarige man hoopt op mildere straf in beroep na overval in Lochristi Jeffrey Dujardin

06 december 2018

Steven W. (36) moest zich voor het Gentse hof van beroep verantwoorden voor een overval in Lochristi. De dertiger kocht vroeg in de avond op 28 februari een pakje sigaretten in een nachtwinkel in Lochristi, enkele uren later viel de man terug binnen en bedreigde de uitbater. Hij verdween met zo’n 400 euro. W. werd opgespoord en aangehouden, maar werd even later vrijgelaten onder voorwaarden door de onderzoeksrechter. Nog geen maand later probeerde de dertiger een pittazaak te overvallen en een vrouw aan een bushalte te bestelen. In eerste aanleg kreeg de man 37 maanden cel. Zijn advocaat hoopte in beroep op een lichtere straf. “Mijn cliënt heeft spijt, hij stortte al 100 euro als schadevergoeding. Hij wil zijn leven in handen nemen, terug beginnen als meter en zich laten behandelen voor zijn drugsproblematiek”. De man werd al meerdere keren veroordeeld voor dergelijke feiten. De uitspraak staat gepland op 8 januari.