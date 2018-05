35 procent te snel 30 mei 2018

De politie Puyenbroeck heeft maandag 153 bestuurders betrapt die te snel reden in de Koning Albertlaan in Lochristi en de Groenstraat in Wachtebeke. In totaal controleerde de politie 519 voertuigen. Vooral in Wachtebeke maakten de snelheidsduivels het te bont, met 35 procent van de bestuurders die te snel reden. Van de 297 gecontroleerde bestuurders reden er 104 te snel in de Wachtebeekse bebouwde kom. (JEW)