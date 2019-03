30 maanden cel voor diefstal kluis jeugdhuis Lodejo Wouter Spillebeen

22 maart 2019

13u57 0 Lochristi Een veelpleger is veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden voor zijn aandeel in de roof van de brandkast van jeugdhuis Lodejo in Lochristi. De jongeman moet ook een boete van 4.000 euro en een schadevergoeding betalen en zijn wagen is verbeurdverklaard.

In de nacht van 15 op 16 november legden camerabeelden van het nabije politiekantoor vast dat de wagen van de beklaagde voorbij reed. De wagen reed op het terras van het jeugdhuis, de inzittenden zetten de koffer open en gingen binnen in het jeugdhuis. Iets later kwamen ze buiten met de groene brandkast met daarin 600 euro, twee laptops en een geluidsmeter. Ze gooiden die in de koffer en gingen ervandoor. Iets later werd de wagen nog gecapteerd door een ANPR-camera, met de koffer nog steeds open.

De politie bekeek de camerabeelden en viel binnen bij de verdachte toen die nog aan het slapen was. Hij beweerde dat hij niets met de diefstal te maken had en dat hij zijn wagen die nacht had uitgeleend aan twee personen. Hij had zelf een rijverbod, dus zag er naar eigen zeggen geen graat in. Die nacht zouden die twee onbekende personen de sleutel teruggebracht hebben met de boodschap dat de wagen aan het zwembad geparkeerd stond.

Streng gestraft

Van die uitleg geloofde de rechter niet veel. De bewijslast tegen de verdachte was te groot en ook het strafrechtelijk verleden van de beklaagde sprak niet in zijn voordeel. Hij was namelijk nog maar net veroordeeld tot 20 maanden cel voor het bezit van verboden middelen, valsheid in geschrifte en inbreuken tegen de wapenwetgeving. Dat was niet zijn eerste veroordeling.

De rechter besloot om de jongeman als mededader streng te straffen en legde een effectieve celstraf op van 30 maanden en een boete van 4.000 euro. Zijn wagen, een Renault Clio, is verbeurdverklaard. Aan het jeugdhuis moet hij een schadevergoeding van 3.700 euro betalen.