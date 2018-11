24 uur voor Nikita levert maar liefst 12.000 euro op: “Wat een ontzettende 24 uur!” Jeffrey Dujardin

30 november 2018

16u41 4

In Edugo in Lochristi eindigde vrijdagmiddag om 15.30 uur de 24 uur voor Nikita. Het werd een emotioneel slot, de laatste meters werden afgelegd door mama Kathy, meter Kristel en de broer en zus van Nikita. Het was een lange 24 uur. De verwarming bleek kapot vandaag maar warmte genoeg de warmte, letterlijk en figuurlijk. In totaal fietsten 500 mensen mee, Sommigen zaten zelfs drie uur lang op zo’n spinfiets. Het bedrag dat dit alles opleverde: maar liefst 12.000 euro voor de Fietsersbond en vzw Missing You. “Wat een ontzettende dag en nacht”, zei de geëmotioneerde directeur van de school, Dimitri Van Hoecke. “Jij zijn allemaal zo’n lieve mensen! De ster is nu wel even uit. Maar ik hoop dat jullie de ster voor Nikita in jullie hart laten branden voor altijd.” De 12.000 euro is nog niet het finaal bedrag, er waren nog overal acties bezig. Het totaal bedrag zal in Wachtebeke op 19 december bekend gemaakt worden bij Music for Life.