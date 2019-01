100 uur werkstraf voor klap tijdens minivoetbalmatch Wouter Spillebeen

16 januari 2019

11u13 0 Lochristi Een 32-jarige minivoetballer uit Lochristi heeft een werkstraf van 100 uur gekregen nadat hij tijdens een voetbalmatch in Nazareth ineens een tegenstander op zijn neus sloeg. “Door de hitte van de wedstrijd”, verdedigde hij zich.

Nadat de twee spelers in juni 2017 tot een woordenwisseling kwamen op het veld en met rode kaarten naar de bank gestuurd werden, kon de beklaagde zich niet bedwingen. Hij sloeg zijn tegenstrever op de neus, waardoor die minstens zeven dagen werkonbekwaam was. “In de praktijk was het nog veel langer”, zei het slachtoffer, die bij de behandeling van de zaak een schadevergoeding van 1200 euro vroeg.

“Het was verkeerd en ik had het niet mogen doen. Ik heb onmiddellijk mijn excuses aangeboden”, probeerde de voetballer nog. Maar omdat hij nog geen pogingen ondernam om het slachtoffer te vergoeden en omdat hij in de rechtbank nog beweerde dat de slag uitgelokt was, hechtte de rechter niet veel belang aan de verontschuldiging.

De voetballer kreeg een werkstraf van 100 uur. Daarnaast moet hij een schadevergoeding van 700 euro betalen aan zijn slachtoffer. Voetballen doet de man niet meer. “Ik wil zoiets niet meer meemaken, dus ik heb zelf gekozen om te stoppen”, verklaarde hij.