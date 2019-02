1 op 5 Lootse gezinnen ingeschreven op BE-Alert Sam Ooghe

20 februari 2019

10u45 0 Lochristi Ongeveer één vijfde van de Lootse gezinnen is vandaag ingeschreven op BE-Alert. Dat is het alarmeringssysteem waarmee de overheid burgers kan verwittigen in een noodsituatie.

De gemeente Lochristi gaf de cijfers vrij op vraag van onze redactie. In totaal zijn vandaag 1.496 personen ingeschreven op het systeem, of een kleine 7 procent van de Lootse bevolking. Dat kan weinig lijken, maar in pakweg Gent schommelt het cijfer ook rond de 6 procent, tot grote tevredenheid van de stadsdiensten.

Belangrijker is om te kijken naar het aantal gezinnen in een gemeente. Dat zijn er in Lochristi zo’n 9.000. In totaal is dus 17 procent van de Lootse gezinnen, of 1 op 5, ingeschreven op BE-Alert.

De Veiligheidscel van Lochristi promoot inschrijvingen bij het systeem. Inschrijven duurt slechts twee minuten en kan op www.be-alert.be. In ruil krijgen burgers in noodsituaties meteen een sms, mail of gesproken bericht met de nodige informatie. Zo wil de overheid de burgers directer informeren bij hoogdringendheid.