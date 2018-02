"Vuren naar wagen? Het was maar luchtdrukpistool" 23 februari 2018

"Ik hoop dat jullie beseffen wat jullie gedaan hebben. Hoe geschift dat was." De Gentse strafrechter had gisteren twee jongemannen uit het Gentse voor zich staan die het in mei van vorig jaar heel bont gemaakt hadden. Na een korte, verbale ruzie tussen de twee mannen en de inzittenden van een ander voertuig, kwam het tot een achtervolging op de openbare weg. Al rijdend gaf één van de jongemannen, een student financiën en verzekeringen aan de Arteveldehogeschool, een luchtdrukpistool aan zijn kompaan. Daarmee vuurde die laatste naar de andere wagen. De achterruit werd verbrijzeld. Vreemd genoeg is dat voor de advocaat van de beklaagden niet voldoende om te spreken over moedwillige verkeersbelemmering. "Ik vraag me af wat dat dan wel is. Iemands achterruit kapot schieten belemmert toch het verkeer?", vroeg de procureur zich af.





De verdediging haalde ook aan dat het 'maar' een luchtdrukpistool was en geen vuurwapen. Beide beklaagden toonden spijt, vooral de student. Hij verbrak al het contact met de andere beklaagde na het incident, uit woede omdat die geschoten had en ook zijn toekomst op het spel gezet had. De jongeman hoopt op een opschorting van straf, net als zijn kompaan. Dan behouden ze hun blanco strafblad. Het parket wil een werkstraf. Uitspraak over een maand. (OSG)