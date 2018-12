‘Verkeersveilige Nacht’ in Lochristi en Wachtebeke: 1 op 3 reed te snel Jeffrey Dujardin

03 december 2018

15u20 0 Lochristi De politie Puyenbroeck deed in de nacht van vrijdag op zaterdag ook mee aan de ‘Verkeersveilige Nacht’. Op verschillende plekken in de zone werden controles gehouden.

In Wachtebeke werd gecontroleerd op de Walderdonk. Van de 189 gecontroleerde voertuigen, reed één op drie te snel. 24 bestuurders legden een ademtest af, 22 bliezen safe en twee bestuurders bliezen positief. Het rijbewijs van beide bestuurders werd onmiddellijk ingetrokken. Er werd eveneens een bestuurder aangetroffen die verdovende middelen op zak had.

Aan Dorp-West in Lochristi werden 130 voertuigen aan een snelheidscontrole onderworpen. Een op drie bestuurders reden te snel. 28 bestuurders legden een ademtest af, 24 bliezen safe en 4 bliezen alarm. Er werd een waarschuwing uitgeschreven voor een bestuurder die niet in orde was met de verplichte boorddocumenten.