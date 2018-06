"Verdraagzaamheid tegenover homo's neemt af" Mister Gay Belgium breekt een lans voor 'roze' rusthuisbewoners JOERI SEYMORTIER

09 juni 2018

02u27 0 Lochristi De nieuwe Mister Gay Belgium komt voor het eerst in de geschiedenis uit Oost-Vlaanderen. Bart Hesters (32) uit Lochristi mag zich nu een heel jaar ambassadeur van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders noemen. Hij werkt als zorgkundige in een rusthuis in Sint-Martens-Latem.

Sinds een week heeft Bart Hesters het lint van Mister Gay Belgium rond zijn nek hangen. Hij had de voorbije week vrijaf op het werk om zich de eerste dagen volop op zijn Mister-taak te gooien, maar maandag moet hij weer aan de slag in rusthuis Ter Venne in Sint-Martens-Latem. "Ik hoorde ooit van een collega het aangrijpende verhaal dat een nieuwe bewoner geen kader van zijn overleden partner in de kamer durfde zetten omdat dit ook een man was. Hij had te veel schrik voor de reacties. Verschrikkelijk toch dat iemand op latere leeftijd weer in de kast moet kruipen? Vaak hebben oudere mensen 'hun geheimpje' ooit maar aan één of twee van hun beste vrienden verteld. Als die boezemvrienden dan sterven, staan oudere holebi's weer alleen met hun gevoelens. Dat zou niet mogen. Rusthuispersoneel moet beter opgeleid worden om met andere geaardheden om te gaan. Er zullen steeds meer holebi's in rusthuizen terechtkomen. Over enkele jaren zullen daar ook transgenders bij komen. Daar moet je op een open manier mee kunnen omgaan. In de opleiding van studenten en de bijscholing van personeel moet daar meer aandacht aan besteed worden."





De verkiezing is er vooral om aanvaarding van holebi's te steunen. Is dat nog wel nodig?

"Zeker en vast! Nog altijd durven veel tieners niet aan hun ouders toegeven dat ze op iemand van hetzelfde geslacht verliefd zijn. Mijn oudere broer is ook homo en mijn jongere zus is lesbisch. Bij ons thuis was het dus ook niet altijd even makkelijk. Ondertussen hebben mijn ouders daar vrede mee genomen en hebben we de leukste familiefeestjes", lacht Bart. "Maar naast aanvaarding is er ook in ons land nog te veel homohaat op straat. Holebi's krijgen nog te vaak te maken met verbaal of fysiek geweld. Ik heb zelfs het gevoel dat verdraagzaamheid tegenover homo's de laatste tijd weer afgenomen is. Je hoort steeds vaker verhalen over gaybashing en discriminatie op basis van seksuele voorkeur. Zolang dat het geval is, is een verkiezing als Mister Gay Belgium broodnodig."





Heb jij ooit last gehad van homohaat?

"Mijn ex-vriend en ik zijn ooit op de Gentse Feesten aangevallen. Mijn ex kreeg een kopstoot en ik een vuistslag. Naast de fysieke pijn ben je daar ook mentaal niet goed van. Het is zeker niet zo dat wij elkaar stonden 'af te lebberen' in het hartje van Gent. Ik ben niet iemand die zal choqueren. Maar een verliefd koppel mag toch elkaars hand vasthouden? Twee mensen die elkaar graag zien: wat is daar in godsnaam mis mee?"





Hoe is jouw 'coming out' verlopen?

"Hectisch. Ik had op dat moment een relatie met een meisje en zij was voor mijn ouders zowat een halve godin. Maar ik begon steeds meer te voelen dat er een puzzelstukje ontbrak in mijn leven. Ik zag mijn vriendin graag en stond er op dat moment niet eens bij stil dat ik homo zou kunnen zijn. Ik had toen een beste vriend en in de zomer van 2008 zijn we samen naar Werchter gegaan. Ik keek er ontzettend naar uit om een weekend met hem door te brengen. Hij was een echte vrouwenmagneet en daar voelde ik voor het eerst dat ik echt jaloers was op hem. Daar heb ik voor mezelf ontdekt dat ik op jongens viel."





Was dat een grote verrassing voor je omgeving?

"Toch wel, zeker omdat ik een vaste relatie had met een meisje. Ik heb toen een paar keer moeten horen dat ik dat meisje voor de gek gehouden heb en dat heeft mij wel gekwetst. Dat heb ik nooit gedaan. Ik was echt verliefd op haar en ook seksueel heb ik nooit iets gemerkt. Na het weekend Werchter heb ik nog twee maanden met mezelf geworsteld, maar uiteindelijk kon ik niet anders dan alles opbiechten. Als ik nu terugblik op mijn kindertijd liep ik op verkleedfeestjes ook liever in het trouwkleed van mijn mama dan in een pak van Piet Piraat."





Wat verwacht je van dit jaar?

"Ik wil mij helemaal 'smijten' en zelfs meer doen dan wat er van een Mister Gay Belgium verwacht wordt. Ik wil een ambassadeur zijn voor iedereen in de homo- en transgendergemeenschap. Misschien zelfs een voorbeeld voor anderen. Ik mag ook een paar keer op reis. Ik heb sowieso een reis naar Mallorca gewonnen, maar ik mag voor Mister Gay Europe ook naar Polen en voor Mister Gay World zelfs naar Hong Kong. Voor iemand die nog nooit gevlogen heeft en echt wel vliegangst heeft, wordt dat een grote uitdaging."





De hamvraag: waarom heeft de knapste homo van België geen lief?

"Ik ben ondertussen ruim een jaar single en ik denk dat dit ook nog even zo zal blijven. Aan mijn laatste relatie hou ik geen goede herinneringen over. De volgende gaat met sterke argumenten voor de dag moeten komen, want ik ben mijn vertrouwen in de liefde een beetje kwijt. Een nieuw lief vinden, is nu ook geen topprioriteit. Ik wil mij nu vooral focussen op een succesvol Mister-jaar. Maar als 'de juiste' dit jaar mijn pad kruist, ga ik mijn hart natuurlijk niet op slot laten."