"Trouwfeest van mijn dromen" BRUID YNSKE GENIET MET VOLLE TUIGEN VAN ONGEWONE VERRASSING DIDIER VERBAERE

20 augustus 2018

02u32 0 Lochristi Zo'n 250 vrienden en familie vierden zaterdagnamiddag mee het huwelijk van Ynske De Baets (36) en Ludwig Verschraegen (36) in hun tuin. Het koppel trouwde acht jaar geleden voor de wet toen het bouwgrond kocht. Ludwig schonk zijn bruid nu onverwacht het feest dat toen ontbrak.

Ludwig regelde de jongste maanden een compleet huwelijksfeest voor 250 vrienden en familieleden in hun tuin. Zonder dat Ynske ook maar iets vermoedde, zorgde hij voor een kleed, regelde een dj en fotograaf, catering en tuinaankleding en een compleet kinderdorp met springkastelen. En niemand die zijn mond voorbij praatte.





"Sinds mei zijn we op de hoogte, ja", lachen Martine en Eddy, de ouders van Ynske. "Hoe we dat stil hielden? Als er thuis over een huwelijk werd gepraat, ging het steeds over dat van Lise, onze jongste dochter die volgend jaar trouwt. Gemakkelijk, als we toch eens onze mond voorbij praatten, verwezen we daar naar", zegt de mama met een knipoog. "Alles werd georganiseerd in geheime onlinegroepen en met een speciaal e-mailadres", vertelt papa Eddy. "Maar we waren blij dat het grote geheim donderdag eindelijk openbaar gemaakt mocht worden", lacht het koppel.





Stijl Baudelopark

En dus schreden Ludwig en Ynske zaterdag samen met hun kinderen Yuna (9), Mia Louz (6) en Mander (4) naar de trouwzetel in de tuin om hun geloften te hernieuwen. Omdat Ynske pas donderdag op de hoogte was na een nieuw aanzoek van Ludwig, moest de tuin in twee dagen tijd omgetoverd worden in een heus festivaldecor met tenten, bloemen, linten en bars. Helemaal in de stijl van het Baudelopark tijdens de Gentse Feesten. De grote droom van Ynske.





"Twee dagen lang heb ik met tien van mijn beste vrienden hier stevig aan doorgewerkt. Ik ben hen eeuwig dankbaar. Maar ik zou het niet meer opnieuw doen, ik miste Ynske vaak tijdens de voorbereiding", lacht de bruidegom.





Ook het trouwkleed zocht hij zelf uit. Familie en vrienden lazen hun leukste anekdotes voor. Hoe Ynske plots voetbalfan werd zodra ze voetballer Ludwig in het oog kreeg. Of over de romantische ziel die wel in de praktische Ludwig schuil gaat. Ze beloofden elkaar opnieuw eeuwige trouw en deelden nieuwe ringen. Onder luid applaus van een enthousiaste menigte ditmaal.





"Het enige wat ik nog moest doen, was deze trouwgeloftes schrijven", lacht Ynske. "Het is in de stijl zoals ik het gedroomd heb en zoals we het in gedachten hadden. Zelfs het kleed koos hij perfect uit. Nu is het mijn beurt om hem te verrassen, maar het zal met iets kleiner zijn", lacht Ynske. Waarna een receptie, walking dinner en dat grote feest volgden. Tot in de late uurtjes. Net zoals in het Baudelopark.