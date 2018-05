"Stroompanne goed voor buurtgevoel" BEWONERS SLAGMANSTRAAT 24 UUR ZONDER ELEKTRICITEIT SAM OOGHE

14 mei 2018

02u31 0 Lochristi En toen ging het licht uit. De bewoners van de Slagmanstraat hebben zaterdag bijna 24 uur zonder stroom gezeten door problemen bij herstellingswerken. Al zagen de bewoners er het positieve wel van in: "Zo zien we onze buren nog eens."

50 jaar oud zijn de kabels die onder de oostkant van de Slagmanstraat lopen, en dat is niet zonder gevolgen. Na enkele kortere problemen met de elektriciteit de voorbije maanden viel zaterdagochtend vroeg de stroom uit. Nagenoeg de volledige straatkant tussen de Oude Veldstraat en Ruilare baadde vanaf 4 uur 's nachts in het duister. "De problemen ontstonden toen we de oorzaak van de panne wilden opsporen", zegt Eandis. "Bij die werken zijn een vijftal kortsluitingen ontstaan op de ondergrondse kabel. De omstandigheden voor de graafwerken waren ook niet ideaal, met de vele bomen en hun wortels." In totaal nam de karwei 22 uur in beslag. "Hoogst uitzonderlijk", volgens Eandis.





Respect voor werkmannen

"Laat het duidelijk zijn: we hebben niets dan lof voor de werkmannen van Eandis", zegt Inge, die in de straat woont. "Ze hebben non-stop gewerkt, meer dan 20 uur. Ze waren met acht, enkelen onder hen kwamen uit Denderleeuw. Ze konden pas zaterdagnacht om 2 uur naar huis vertrekken. Respect."





De panne katapulteerde de bewoners een eeuw terug in de tijd. "Nu pas staan we stil bij de luxe van stroom", zegt buurman Koen De Vriendt. "Gsm's opladen gaat niet. We werken in de straat met putjeswater en een pomp, dus van stromend water was ook geen sprake. We hebben de kinderen gewassen met emmers, zoals vroeger (lacht)." Een lesje in nederigheid, dat zegt ook Inge. "Zelfs de toiletten doorspoelen lukte niet. Al was het lastigste voor mij dat ik geen koffie kon zetten (lacht)." Voor anderen was de panne meer dan een ongemak: het reisbureau in de Slagmanstraat kon zaterdag geen klanten ontvangen.





Dag voor Moederdag

De panne was wel positief voor het buurtgevoel, zegt Koen. "De mensen van enkele huizen verder zien we bijna nooit. Nu kwamen ze een praatje slaan. 'We hebben toch niets te doen', was de teneur. Jammer dat er een stroompanne nodig is om de buren te leren kennen, maar zoveel te beter." Koen zelf heeft een bloemisterij in de Slagmanstraat, De Vriendt-Haentjens en Zoon. Een zware stroompanne de dag voor Moederdag was voor hem dus een rampscenario. "Gelukkig hebben we voor deze gevallen onze generator. Maar veel langer dan 24 uur kan die onze serre niet redden", vertelt hij. "Daarom wil ik nadrukkelijk aan Eandis vragen om die oude kabels zo snel mogelijk te vervangen." Volgens Eandis loopt er nu een onderzoek naar de toestand van de kabel. "Daarna zullen we beslissen over de toekomst van de Slagmanstraat."