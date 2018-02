"Stekezot van brandweerwagens" PECHSTROOKBABY (2) BEZOEKT AMBULANCIER DIE HEM OP WERELD HIELP JURGEN EECKHOUT JEFFREY DUJARDIN

13 februari 2018

03u01 0 Lochristi Léon Jaques (2), de 'Pechstrookbaby van de E34', heeft een van de ambulanciers van de dienst 112 Lochristi ontmoet die hem op de wereld hebben geholpen. "Léon is stekezot van brandweerwagens", zegt papa Kevin. Toeval of niet, even na zijn bezoek moesten de ambulanciers zondagnacht meehelpen aan de bevalling van een meisje in Lochristi.

De geboorte van je kind blijft je altijd bij. Maar voor Kelly Herremans en Kevin Jaques uit Zelzate werd de geboorte van hun tweede zoontje er een om nooit te vergeten. Op 27 december 2015 zag Léon het levenslicht op een wel erg bijzondere plaats: de pechstrook van de E34 in Eeklo. Samen met een spoedarts, een verpleegkundige en ambulanciers Kenny Van Daele en Nigel Buisset van de dienst 112 Lochristi waren mama Kelly en papa Kevin Jaques onderweg naar het AZ Alma in Eeklo. Maar Léon had het zo stilaan gehad na bijna negen maanden in mama's buik en wilde niet langer wachten.





Vandaag, iets meer dan twee jaar later, is Léon een vrolijke en mooie kleuter. "En hij is stekezot van brandweerwagens", zegt papa Kevin, zelf vrijwilliger bij de post Zelzate van de hulpverleningszone Centrum. "Regelmatig moeten we naar de brandweerkazerne om de 'tuta's te zien. Dan kruipt hij in een van de brandweerwagens. Het zou mooi zijn mocht hij in mijn voetsporen treden, maar hij moet vooral doen wat hij leuk vindt."





Zondag was er dus de ontmoeting met ambulancier Nigel. "Ik had op Facebook gezien dat Nigel, een van de ambulanciers die hielp bij de geboorte van Léon, zondag moest werken. Het was geen probleem om eens langs te komen." Een ziekenwagen is iets anders dan een brandweerwagen, toch trok het ventje grote ogen. "Hij vond het zeer leuk en was erg op zijn gemak. Ik heb hem verteld dat we net de ziekenwagen gezien hadden waarin hij geboren was, maar ik denk dat hij nog wat te klein is om dat te beseffen", lacht de trotse papa.





Voor de ambulanciers was het ook plezant om Léon over de vloer te krijgen. "Het doet erg deugd en geeft ons veel voldoening om te zien wat voor een groot en vrolijk kind hij geworden is", zegt diensthoofd Dominiek D'haene. "We moesten terugdenken aan die dag op de pechstrook. Voor ons is zo'n bezoek van een kleutertje heel plezant. We zien dat Léon de hulpdienstenmicrobe goed te pakken heeft."





Nu meisje

Sinds de geboorte van Léon had het team van Dominiek niet meer zo'n speciale interventie meegemaakt. Maar Léon werkt blijkbaar inspirerend voor andere boorlingen. "Even na het bezoek hebben onze mensen zondagnacht opnieuw een kindje op de wereld geholpen", lacht Dominiek. "Ze wilden een gezin uit het centrum van Lochristi richting ziekenhuis brengen, maar het meisje besliste er anders over. Wat volgde was een thuisbevalling. Het is wel grappig en toevallig dat dit gebeurt net na het bezoek van Léon." Het pasgeboren meisje stelt het heel goed.