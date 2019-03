‘Sport mijn kind gezond?’: gratis infoavond voor sportouders bij SK Lochristi Sam Ooghe

12 maart 2019

12u50 0 Lochristi Ouders die willen weten hoe gezond het sportgedrag van hun kinderen is, kunnen over twee weken terecht in de voetbalkantine van SK Lochristi. Daar wordt een gratis informatieavond georganiseerd.

“Welke ouder wil niet dat zijn kind gezond sport?”, legt organisator en zelf ‘sportpapa’ Tom De Sutter uit. “Dat heeft niks dan voordelen. Toch zitten veel sportouders met vragen. Traint mijn kind niet te veel? Mijn zoon mag een jaar hoger voetballen, maar is dat een goed idee? Hoe zit het met stress? Hoe ga ik om met trainers? Mag ik sportdrankjes of supplementen geven? En hoe zit het met een hartonderzoek?”

Op die en veel andere vragen wordt op dinsdag 26 maart een antwoord gegeven in de kantine van SK Lochristi in de Bosdreef. Twee experts, de sportarts Tom Teulingkx en medisch journalist Marc Geenen, schreven het boek ‘Sportouders’ en komen hun inzichten delen op de gratis informatieavond. De avond begint om 20 uur. Inschrijven is verplicht en kan via de site van de Christelijke Mutualiteit.