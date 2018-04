'Seniorenbal in verkiezingsweek? Platte commerce' 25 april 2018

Commotie op maandagavond in de gemeenteraad van Lochristi, en dat over... het Seniorenbal. Het jaarlijkse feest staat in oktober gepland op minder dan een week van de gemeenteraadsverkiezingen, en dat is volgens oppositiepartij CD&V geen toeval. "Dat is platte commerce in verkiezingstijden", vindt Rita De Vylder. "Het zou van morele eerlijkheid getuigen om een andere datum te voorzien. Erna, bijvoorbeeld." N-VA verklaarde zich akkoord. Volgens bevoegd schepen Janine Stadeus (Open Vld) is er niets aan de hand en valt het Bal elk jaar in dezelfde periode. De datum zal niet veranderd worden.





(OSG)