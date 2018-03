"Onverantwoord. Aanrijtijd is al snel een half uur" Oppositie hekelt verhuizing interventiediensten naar lochristi JURGEN EECKHOUT EN KRISTOF VEREECKE

20 maart 2018

02u50 0 Lochristi De interventiedienst van de politiezone Regio Puyenbroeck verhuist op 1 mei van Zelzate naar Lochristi. De oppositie hekelt die beslissing, al zijn er volgens politie en burgemeester Bruggeman pluspunten. "We sparen 46.000 euro uit aan verplaatsingen", zegt korpschef Koen Van Poucke. "Dat geld investeren we in andere zaken."

Politiezone Regio Puyenbroeck is het enige Oost-Vlaamse korps waar er niet vanuit een uitvalsbasis gewerkt wordt. Volgens de korpsleiding een aderlating, maar in Zelzate leeft op politiek niveau wel wat ongerustheid. Gemeenteraadslid Freddy De Vilder (sp.a) plaatste het zelfs al op de agenda van de gemeenteraad nu donderdag. "Het is een onverantwoorde beslissing. De aanrijtijd vanuit Lochristi is al snel een half uur. Dat is te veel." Burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) ziet het probleem niet. "We hebben in het politiecollege garanties gevraagd en gekregen dat de dienstverlening naar onze gemeente toe dezelfde zou blijven."





Korpschef Koen Van Poucke kan het wantrouwen weerleggen met glasheldere cijfers. In 2013 werd een soortgelijke actie doorgevoerd, toen het van drie naar twee uitvalsbasissen ging. Toen 'sneuvelde' het commissariaat van Wachtebeke als interventiepost. "De aanrijtijd is sinds 2013 stabiel gebleven of zelfs wat gedaald", aldus Van Poucke. "Wij staan ten dienste van 49.120 mensen in een gebied van 146 vierkante meter. De gemiddelde aanrijtijd bedroeg in 2013 17 minuten. In 2014 en 2015 was dat 16 minuten, een jaar later zelfs slechts 15 minuten en vorig jaar 17 minuten. Sowieso stuurt de 101-centrale de interventieploeg die het meest dichtbij is, zodat de inwoner nog steeds het best en snelst geholpen kan worden. Onze mensen zijn constant op de baan." Door die maatregel uit 2013 moest de politie één volledig dienstvoertuig niet vervangen, waardoor er vierjaarlijks maar liefst 82.000 euro kon uitgespaard worden.





Personeelstekort

Door het personeelstekort moet er nu te veel over en weer gereden worden om een interventiecombi gevuld te krijgen met inspecteurs. Dat kost veel geld. "Een inspecteur die zich moet verplaatsen, vangt zijn dienst soms een half uur eerder aan en beëindigt die een half uur later. Dat betekent vaak een uur verlies aan capaciteit per interventieshift. Op jaarbasis komt dat voor de inspecteurs neer op een verlies van 730 uur of gemiddeld 20.165 euro en voor de hoofdinspecteurs op 600 uur of gemiddeld 26.028 euro. Door iedereen zijn shift te laten starten in Lochristi is er veel meer ruimte om te schuiven. Er kan uit één grote pool gekozen worden en er hoeft minder tijd uit te gaan aan inplannen." Dat extra geld is meteen geïnvesteerd in een drugpunt, dat nog niet bestond in de zone, en in de uitbreiding van het Team 'Jeugd & Gezin'. De wijkagent vind je nog altijd in de lokale commissariaten.